تفاصيل حزينة... تم الكشف عن اسرار وخفايا ما قيام به حسن الرداد... بقهر زوجته إيمي سمير غانم.. وفضح شقيقتها دنيا أمام الفنانه ميرفت أمين واحزنها للغاية.!!

اشتعلت في شهر سبتمبر الماضي أزمة وفق تسريبات صحفية، بعد أن تخلفت دنيا سمير غانم عن حفل لتكريم ميرفت أمين صديقة والدتها الراحلة دلال عبد العزيز.



وحينها لم تكد سحابة التوترات تهدأ حتى أعاد غيومها الفنان حسن الرداد، والذي كشف تفاصيل الإنسحاب المفاجئ لبنات سمير غانم دنيا وإيمي من فعالية كان من المفترض أن تكرمان فيها الفنانة ميرفت أمين.

وقال الرداد في لقاء مع "إي تي بالعربي" وتابعه "أحداث نت" أنه كان من المقرّر أن تذهب دنيا إلى دار الأوبرا خلال احتفالية أيام الدراما العربية لتسليم جائزة إلى ميرفت أمين تحمل اسم سمير غانم ودلال عبد العزيز ولكنها اعتذرت قبلها بعدة ساعات فقط من الفعالية.



وأوضح أنها قالت له أنها لازالت في حالة الحزن.

وبحسب بعض الآراء فإن الإنسحاب المفاجئ لبنات سمير غانم والذي جاء قبل ساعات من الفعالية قد يكون أثار غضب ميرفت أمين وشعورها بالخذلان منهن، فردت على ذلك بإعلان غيابها أيضاً عن المهرجان، حيث تعللت بظروف شخصية.

ميرفت أمين ترد باستئناف نشاطها الفني

وأعلنت الفنانة ميرفت أمين عودتها إلى الشاشة الصغيرة من خلال بطولة حكاية جديدة من الموسم الثاني لمسلسل «إلا أنا» والتي تحمل إسم «حكايتي مع الزمان».