صافيناز .. هددت أسرتها بالانتحار لأجل عيون (نور الشريف) ولفظ أنفاسه الأخيرة بين أحضانها.. تفاصيل مثيرة

تعد واحدة من أهم نجوم الوسط الفني في الوطن العربي، وبملامحها البريئة وبموهبتها الفريدة أستطاعت أن تخلق لنفسها مكانة خاصة وسط النجوم، وكونت قاعدة جماهيرية كبيرة من خلال مشاركتها في أهم الأعمال الدرامية والسينمائية.

وكانت قصة الحب التي جمعتها بالفنان الراحل نور الشريف، حديث زملائهما وزميلاتهما ووسائل الإعلام وجمهورهما، لسنوات طويلة، أنها الفنانة بوسي التي احتفلت مؤخراً بعيد ميلادها.

اسمها الحقيقي صافيناز مصطفى محمد قدري ولدت في مثل هذا اليوم عام 1953 في حي شبرا بالقاهرة، وهي شقيقة الفنانة المعتزلة نورا، عشقت التمثيل منذ طفولتها لذلك بدأت مسيرتها الفنية مبكرًا، وقدمت أول أدوارها وهي لم تتجاوز العاشرة من عمرها في مسلسل "جنة الأطفال".

كما شاركت الفنانة بوسي، في عدة أعمال خاصة بالأطفال منها مسلسل "لوزه وبندق" ومسرحية "الحذاء الأحمر"، بالإضافة إلى العديد من الأفلام منها: "الليالي الدافئة، هذا الرجل أحبه، ونار في صدري،" ومسرحية "لوكاندة الفردوس".

في عام 1972 تزوجت من نور الشريف ومن المعروف أن علاقة حب الفنان الراحل وزوجته الفنانة بوسي أطلق عليها البعض لقب "قصة العشق والعناء" لما تعرضا له من مصاعب حتى أستطاع الثنائي دخول "قفص الزوجية"، حيث بدأت قصة الحب والإعجاب بين الثنائي من خلال أحدى البروفات التي جمعتهما سويًا، فما كان من الشريف إلا أن تقدم لأهلها لخطبتها الأمر الذي قوبل بالرفض من جانب عائلتها، ذلك رغبة منهم فى أن تتزوج من رجل أعمال غني حتى يطمئنوا على مستقبل ابنتهم، ولكن بوسى رفضت وهددتهم بأنها ستنتحر وصممت على الزواج من نور الشريف، حتى أجبرتهم على الموافقة.

وتشكلت قصة الحب التي أصبحت حديث الوسط الفني ووسائل الإعلام، وعاشت في وجدان الجمهور من خلال فيلم "حبيبي دائما" بطولة وكانت ترجمة حقيقة لمشاعر الحب الصادق التي كانت بينهما بعد أن نجحا في تجسيد هذا الحب على الشاشة الفضية وعاشاها حقيقية في عش الزوجية منذ عام 1972 وأنجبا أبنتان هما مي وسارة نور الشريف.

وروت بوسي من قبل أنها اضطرت لبيع شبكتها في يوم الزفاف لأن والدها أصر على كتابة مبلغ كبير لمؤخر الصداق، وبالتالي احتاج نور للمال لإتمام إجراءات عقد القران، ولكن لحسن الحظ لم يلاحظ والدها ذلك، وبدأت حياتهما في شقة صغيرة تلاءم ظروفهما المادية .

ولكن حبهما لم يخفت يومًا، وظلا يمثلان ثنائيا ناجحًا في الحياة والسينما لأكثر من 33 عامًا قدما خلالها عدة أعمال شهيرة، وأنجبا سارة ومي، ولكنهما انفصلا عام 2006، وعاد إلى بعضهما في 2015 بعد انفصال استمر لتسع سنوات، وظلت بوسي بجانب نور الشريف ووقفت الى جواره وقت مرضه حتى توفي بين احضانها.

وعلى الجانب الفني أستطاعت بوسي أن تحقق نجاح جماهيريا كبيرا فمنذ بدايتها لاقت قبولًا واسعًا على المستوي النقدي والجماهيري، حتى جاء فيلم "حبيبي دائماً" والذي حصلت من خلاله على العديد من الجوائز والتكريمات ليكون بمثابة علامة فارقة في مشوارها الفني.وخلال مسيرتها الفنية شاركت في العديد من المسلسلات منها "الشيطان لا يعرف الحب، ذنوب الأبرياء، عفريت القرش، ماما نور، رمانة الميزان، أحلام هند الخشاب، حالة عشق، قيد عائلي".

كما قدمت بوسي مجموعة أفلام تعتبر من أهم الأعمال السينمائية علي مر العصور منها: "سيقان في الوحل، قطة على نار، بدون زواج أفضل، لعنة الزمن، العاشقة، فتوات بولاق، فتوة الجبل، أونكل زيزو حبيبي، مرزوقة، الزمار، الشيطان يغني، فتوة الناس الغلابة، صراع الأيام، الزيارة الأخيرة، ساعات الفزع، العملية 42، رجل في فخ النساء، لعبة الكبار، الكماشة، زمن حاتم زهران، شياطين المدينة، ابن الجبل، لعبة الانتقام، حبيبي دائما، إعدام ميت، اللحظات التي اختفت، العاشقان، نهاية رجل تزوج".