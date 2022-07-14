احداث مريبة ومدمرة في انتظار الجميع.. العرافة العمياء مميته للعام 2022 .. الاسوأ قادم لا محاله

على مدار الأعوام الماضية، ذاع صيت عدد كبير من العرافين والمنجمين الذين وضعوا العديد من التوقعات لما سيحدث في المستقبل.

ورغم شهرة الكثيرين، إلا أن الملايين يبحثون عن تنبؤات العرافة العمياء لعام 2022 بسبب صدق الكثير منها خلال الأعوام الماضية.

وتتصدر تنبؤات العرافة العمياء لعام 2022 محرك البحث «جوجل» في الوقت الحالي، فهي مشهورة بتوقعاتها التي صدقت فيها بنسبة 86%،

إذ تنبأت العرافة البلغارية الشهيرة باسم «بابا فانجا»، من قبل، بوفاة الأميرة «ديانا» وأحداث هجوم 11 سبتمبر، بالإضافة إلى خسارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للانتخابات الرئاسية في بداية العام الجاري.

تنبؤات العرافة العمياء لعام 2022 نقص المياه أحد التوقعات الصادمة التي تنبأت بها العرافة البلغارية، أن الأرض ستشهد ندرة مياه الشرب في 2022، بسبب التلوث المتزايد في الأنهار،

وسيكون هناك صراعا للحفاظ على إمدادات المياه بين الدول، وسيبحث الكثيرون عن حلول أخرى للحصول على مصادر جديدة.

هجوم الجراد في الهند وتنبأت «بابا فانجا» بأن درجات الحرارة ستصل إلى 50 درجة مئوية، وسيهاجم الجراد المحاصيل والأراضي الزراعية، ما يتسبب في حدوث مجاعة لم تشهد للأرض مثلها من قبل.

غزو الكائنات الفضائية وبحسب توقعات العرافة العمياء، فأن الأرض ستشهد وصول كويكب يدعى «أومواموا» سيرسله كائنات فضائية إلى الكوكب لمحاربة البشر.

فيروس في سيبيريا وفقًا ل«بابا فانجا»، سيجرى اكتشاف فيروس قاتل جديد في سيبيريا والذي تم تجميده حتى الآن، مما سيؤدي إلى هلاك البشرية، كما ستضرب الفيضانات والزلازل العديد من البلدان الآسيوية، إلى جانب أستراليا.

سيطرة التكنولوجيا في عام 2022، سيقضي الأشخاص وقتًا أطول على الإنترنت، وسيكون الأمر خطيرًا لأن ذلك سيؤدي إلي خلط الملايين بين الخيال والواقع.