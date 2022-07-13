ليه كان نفسك تتجوزي عادل إمام؟.. يسرا تجرأت وفضحت السر بدون خجل

كشفت الفنانة المصرية يسرا عن أسرار علاقتها بالزعيم عادل إمام على مدار السنوات الماضية.

وقالت يسرا في لقاء قديم عن علاقتها بالزعيم، قائلة، "نجحت من خلال ظهوري مع عادل إمام، وأنه الفنان الوحيد الذي وافقت على أن يكتب اسمه قبلي.

وأضافت النجمة القديرة: "عادل إمام هو الفنان الوحيد الذي لو كان طلب الزواج مني لم أكن استطيع رفضه.. عادل إمام لو كان اتقدم لي مكنتش رفضته وكان نفسي أتجوزه".

وتابعت الفنانة الحديث عن الزعيم، «شِرح وبيخلي الناس مبسوطة طول الوقت، بتضحكي وتهزري، وبيحب الفرفشة ودمه خفيف وعشرته حلوة».

من جانب آخر قالت يسرا خلال استضافتها مؤخراً في برنامج "سهرانين"، مع الفنانين أمير كرارة، ومحمد الشرنوبي، إن "كواليس أعمال الزعيم ممتعة ومليئة بالضحك والهزار، الكل بيكون سعيد ومبسوط وهو شخص جميل ودمه خفيف وملتزم وعارف اسم كل واحد في فريق العمل".

وعن كواليس العمل معه في فيلم "عمارة يعقوبيان" قالت يسرا: "عادل إمام عمل كماشة عليا مرتين، مرة مع الكاتب وحيد حامد ومروان حامد، بعدما عرض عليا المشاركة في الفيلم بخمس مشاهد" وقال لي: "خليكي جدعة واعملي معانا خمس مشاهد فاعترضت"، فقال لي: "أقرى الورق ولما قرأت وافقت وقابلت الشخصية الحقيقية وقلدتها فى كل شيء".

وتابعت: "لما بيحس إنه عمل مشهد حلو من المستحيل يعيده تاني"، معقبة: "عادل إمام كان لما يعمل دور شخصية فقيرة كان لازم يظهر بمظهر نضيف".

أما الكماشة الثانية، فكانت عندما اتصل بها عادل إمام، وطلب منها السفر إلى الإسكندرية في اليوم التالي، لأنه سيبدأ تصوير فيلم جديد - "الإنسان يعيش مرة واحدة" - خلال يومين، فاتصلت بالمنتج ممدوح الليثي واعتذرت عن عدم المشاركة في فيلم وقعته قبل ذلك.

وأضافت الفنانة يسر خلال حديثها عن الزعيم، قائلةً، «عادل إمام قامة فنية عربية كبيرة، فهو حمل لواء الفن فوق كتفه طيلة 50 عامًا، وحملنا نحن أيضًا وحمل همنا، اتعاونا في أفلام كتير زي الأنس والجن، وكراكون في الشارع، وبوبوس، وطيور الظلام، وليلة شتاء دافئة، ورسالة إلى الوالي، والإرهاب والكباب، وغيرها».