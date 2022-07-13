ليه كان نفسك تتجوزي عادل إمام؟.. يسرا تجرأت وفضحت السر بدون خجل

اعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول فيديو لفنان العرب الفنان محمد عبده وهو يتغزل بالمذيعة اللبنانية أنجيلا مراج، مقدمة برنامج “POP UP”الذي يذاع على قناة روتانا.

وظهرت أنجيلا بالفيديو وهي تقوم بالتقاط صورة عن طريق السيلفي مع الفنان محمد عبده لمشاركته مع جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي في الوقت الذي ظهر فيه عبده يتغزل بجمالها حيث قال: “أنتِ جميلة جداً.. وكل لبس بتلبسيه أحلى”. وفي رده على السؤال حول رأيه في المقابلات التي أجرتها معه، أجاب عبده : “أحلى واحدة التي كنت أغازلك فيها.

وحقق فنان العرب محمد عبده 2 مليون ونصف المليون مشاهدة بأحدث أغانيه التي تحمل اسم “كثير اشتقت”، بعد طرحها الأحد 30 يناير، عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

أغنية “كثير اشتقت” لـ محمد عبده، من كلمات: منصور الشادي، وألحان: ناصر الصالح، توزيع موسيقي: عمرو عبد العزيز.