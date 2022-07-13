اعترافات ناريه يفجرها زوج منة فضالي السري يكشف السبب المخجل والمعيب لطلاقها وخروجها مطرودة من منزله!

كشف الملحن محمد ضياء، في حوار سابق مع الإعلامية راغدة شلهوب في برنامج "نص الكلام" المذاع عبر قناة النهار عن أسباب طلاقه من الفنانة منة فضالي.

وأوضح ضياء أسباب زواجهما عرفيا قائلا: "لما يكتمل شروط العرفي كلها أعتقد يبقى حلال، بما فيهم الإشهار والولي ده حصل بعقد وإتعمل له صحة توقيع في محكمة بس مكنتش عايز أعلن الموضوع".

وأضاف: "أنا عملت ده عشان الزواج المؤقت اسمه زواج متعة، عملته كأنه خطوبة، حتى لو لمسة إيد يبقى حلال، مؤقتا لغاية ما أدخل مرحلة الزواج الرسمي".

ونفى محمد ضياء زواجهما عرفيا بسبب رفض والدة منة فضالي قائلا: "أمها كانت معانا من أول يوم لآخر يوم، وممكن أجيب لك الصور، كما نفى قيامه بضرب منة فضالي وقال: "أقسم بالله عمري ما ضربتها ولا مرة عشان أقسمت مرة زقيتها زقة كنت عايز أعدي، وقلتلها إبعدي كده".

وعن سبب طلاقهما قال: "صورة شفتها معجبتنيش أنا متفق معاها إن في حدود في إنك تلبسي لبس عريان شوية، أنا مبحبش اللبس العريان".

وأضاف أنه شاهد الصورة ضمن مجموعة صور من جلسة تصوير لأغنية "فلانتين" كان يعدها لمجد القاسم، ولم تخبره منة فضالي بها.