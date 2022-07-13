شيرين عبد الوهاب تحرق قلب طليقها حسام حبيب بما فعلته علناً وأصاب كل المصريين بالصدمة !!

تحدثت الفنانة شرين عبد الوهاب عن زوجها السابق الموزع محمد مصطفى، عندما طلب منها احد المتابعين في تعليق على انستجرام قائلاً: اتكلمي عن أبو بناتك.

شيرين ردت ان علاقته ببناتها مريم وهنا علاقة جيدة للغاية، فهو اب حنون، قائلة: "إنسان طيب جداً وموزع موسيقس من الكبار المهمين، وأب حنين وبيهتم ببناته وربنا يحفظه ليهم".

تعليقها اثار جدل كبير علي مواقع التواصل الاجتماعي عن ما يسببه هذا الكلام من غضب لزوجها السابق المطرب حسام حبيب والتي كانت تجمعها به قصة حب كبيرة، ولكن انتهت بالانفصال بعد تصاعد الخلافات بينهما.

والجدير بالذكر ان احد المتابعين ايضاً سبق وان طلب من شيرين عبد الوهاب ان تصف حسام حبيب بكلمة واحدة فقط، ولكنها رفضت نهائياً واكتفت بالرد قائلة " سؤال صعب ".