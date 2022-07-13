طلاق نيللي كريم عن زوجها هشام عاشور يشعل مواقع التواصل الإجتماعي.. والثاني يفجر مفاجأة من العيار الثقيل .. اليكم الحقيقة كاملة

تداولت أقاويل بين رواد مواقع التواصل تفيد بانفصال الفنانة نيللي كريم عن زوجها لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور، مما أثارت حالة من الجدل بين الجمهور متسائلين عن حقيقة الأمر.

إلا أنَّ هناك العديد من المصادر المقربة من الثنائي، نفت تلك الشائعات المتداولة والتي تفيد بإنفصالهما مؤكدة أن الثنائي يعيشان حاليًا حياة مليئة بالحب .

كما صرّح هشام عاشور لاعب الإسكواش السابق وزوج الفنانة نيللي كريم، أن قريبا سيكون في عمل فني يجمعهما ويجري عرضه عبر إحدى المنصات الرقمية، وهو مسلسل «روز وليلى»، خلال لقاءه ببرنامج mbc trending.

وتحدث عاشور، خلال لقاءه ببرنامج mbc trending، قائلا: «حابب أرجع هوليوود، وارجع بشكل مختلف وتواصلت مع مخرج المسلسل وهو بالمناسبة إنجليزي كما أن كاتب المسلسل ومساعد المخرج إنجليزي أيضا».

وأضاف: «عرضت عليه أيضا ما شاركت به من قبل ومنها يوتيرن واحلام سعيدة اللذين عرضًا في رمضان الماضي»، متابعا:«مسلسل روز وليلى يجمعني بنيللي كريم، ومكنتش حابب أطلع جوز نيللي كريم في المسلسل، بس أعتقد هتكون تجربة مميزة، وخاصة بمشاركة النجمة الكبيرة يسرا».