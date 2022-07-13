مين أكثر ممثل كانت ريحته وحشة؟».. رد صادم وغير متوقع من الفنانة القديرة يسرا

أعاد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشر تصريحات ناريةللفنانة يسرا اثناء استضافتها مع الدمية أبلة فاهيتا، حيث كشفت العديد من تفاصيل حياتها الشخصية وذلك في إطار كوميدي ساخر.

أجابت يسرا، خلال لقائها في برنامج “الدوبلكيس” تقديم أبلة فاهيتا، فى فقرة كارو، المذاع على قناة ON، عن أكثر فنان ريحته وحشة، فقالت: “عبد السميع اللميع”، مشيرة إلى أن تلك الشخصية الكوميدية هي التي قام الفنان سمير غانم بأدائها في إحدى أعماله معها.

حيث كشفت الفنانة يسرا عن اسمها الحقيقي، قائلة: “أنا اسمى سيفين وده معناه الوردة التي لا تموت أو لا تذبل، ودلعى فى البيت سيفا، وأنا برج الحوت وصفاته إننا طيبين وجدعان أوى، بس يا لطيف علينا لو قلبنا”، وذلك خلال لقائها في برنامج “الدوبلكيس” تقديم أبلة فاهيتا، فى فقرة كارو، المذاع على قناة ON.

وأضافت الفنانة يسرا، : “اتعلمت وأنا صغيرة إنى لما ألاقى حد أكبر منى أقوم وأسيبله المكان بتاعى، وأول مرة قلبى دق كنت فى المدرسة قلت ابتدى بدرى، وكنا بنتقابل فى المدرسة”.