أمارس العلاقة مرتين في اليوم ولا أكتفي هل هذا طبيعي؟.. رد غير متوقع من الدكتورة هبة قطب

قامت إحدى السيدات بتوجيه سؤال إلى الدكتورة هبة قطب، استشاري الطب الجنسي والعلاقات الأسرية، يفيد بـ “أمارس العلاقة مرتين في اليوم ولا أكتفي هل هذا طبيعي؟”.

فقامت الدكتورة هبة قطب بالرد على السؤال قائلة : “هو مش هيقدر أكتر من مرتين والمشكلة في الكيف مش الكم”.

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي استفسارا من إحدى السيدات إلى الدكتورة هبة قطب، استشاري الطب الجنسي والعلاقات الأسرية، كان بمثابة الصدمة للكثيرين، حيث جاء نصه: «زوجي يجمعني مع ضرتي أثناء العلاقة أعمل إيه؟».

حيث قامت إحدى السيدات بتوجيه سؤالا إلى الدكتورة هبة قطب، استشاري الطب الجنسي والعلاقات الأسرية، تشكو فيه من رغبة زوجها في إقامة العلاقة معها برفقة زوجته الثانية،مشيرة إلى أن زوجها يهددها بالطلاق حال رفضت طلبه، متسائلة ماذا تفعل.

من جهتها، قالت الدكتورة هبة قطب في الإجابة: “اوعي تقبلي دا شيء حرام ، ربنا سماها خلوة شرعية، وأي شىء تاني ربنا هيحاسبك عليه”.