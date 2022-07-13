رانيا يوسف تفاجئ الجمهور بـ «ظهور صارخ ومثير» برفقة محمد صلاح.. والجمهور: «أم مكة فين

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور للفنانة رانيا يوسف من أحدث ظهر لها، بعدما نشرتها لتشارك جمهورها ومتابعيها عبر “إنستجرام”.

وتصدّرت الفنانة رانيا يوسف التريند خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما نشرت صورها أمام تمثال اللاعب العالمي محمد صلاح، عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

وعلى الفور، تفاعل العديد من الجمهور مع الصور المتداولة وأنهالت التعليقات من قبل الجمهور معلقين على تلك الصورة، وجاءت كالاتي: “فين أم مكة”، “ايه اللي بتعمليه دة”.

وكانت قد وجهت الفنانة رانيا يوسف رسالة خاصة لمهاجميه وتزامنًا مع احتفال اللاعب محمد صلاح، بعيد ميلاده، قائلة: «ربنا معاك ومالكش دعوة بأي حد بيتكلم خليك إنت الحصان الربحان بتاعنا، ربنا يخليك لينا وحقيقي إنت محارب وراجل زكي ومكافح ومجتهد وموهوب ودايمًا الشجرة المثمرة هيا اللي بتتحدف بالطوب وكل ما يزيد نجاحك، كل ما هيكون ليك أعداء».