ابني صغير في السن يمارس العادة السرية بشراهة أعمل ايه؟.. رد غير متوقع من هبة قطب

قامت إحدى السيدات بتوجيه سؤال إلى الدكتورة هبة قطب، استشاري الطب الجنسي والعلاقات الأسرية، تشكو من أن ابنها يبلغ من العمر ما يقارب من حوالي السادسة عشرة من عمره، ويمارس العادة السرية بشراهة ولا تستطيع الحديث معه في هذا الموضوع.

من جهتها، قامت الدكتورة هبة قطب، بالرد عليها بأنها تتوجه إلى رجل كبير حكيم عاقل مقرب منه يستطيع الحديث معه ويكون مصدر موثوق منه حتى يستجيب لحديثه سريعا.

وتابعت هبة قطب، قائلة:” العادة السرية ليس لها أضرار صحية، ولكن الأضرار تأتي من الإسراف في استخدامها،حيث ستؤدي في هذه الحالة إلى احتقان في الحوض يمكن أن يؤثر على الخصوبة”.

وأضافت، قائلة: “كما أنها ستؤدي مع كثرة استخدامها إلى استهلاك الأوعية الدموية والغدد الانتصابية لدى الفتى، وهو ما سيؤثر عليه عندما يتزوج”.