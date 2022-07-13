عندما سألوا دينا عن سبب طلاقها من أزواجها التسعة ففضحت بدون تردد اوخجل ما كانوا يطلبون منها كل يوم!!

إلى جانب مكانة دينا بالرقص الشرقي ، فقد شاركت في بطولة عشرات الأفلام والمسلسلات ولكن حياتها الخاصة كانت مثيرة للجدل دائمًا .

فقد كشفت بأكثر من لقاء صحفي وتلفزيوني أنها تزوجت 9 مرات ، مؤكدة إن هناك العديد من الأخطاء التي وقعت فيها بحياتها، وأهمها هو زيجاتها المتسرعة.وأضافت: عندي اختيارات متسرعة مثل الزواج يكون بقلبي وليس بعلقي وأرجع وأعيد نفس الأمر.

وصرّحت دينا: "أعتقد اتجوزت 9 مرات، ومفيش ولا زيجة منهم من فنان لأني باعتبر الشغل شغل والحياة العادية منفصلة عن العمل، وأعتبر الفنانين زملاء ومعرفتش أحب حد منهم".

وأضافت خلال لقائها سابقاً ببرنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي بقناة "الحياة": "أحد أزواجي السابقين قاللي لو بطلتي رقص هرجعك لعصمتي، وقبل الطلاق منهم بيقلولي يا تبطلي رقص لنتطلق فبنتطلق".

وتابعت: "ونفس موقفي مع أزواجي حصل مع أبويا لما سيبت البيت علشان مبتطلش رقص، ولو خيروني بين الزواج والرقص هختار الرقص، ولو حب مين مش هحبه أكتر من نفسي وأنا لو انفصلت عن الرقص أموت".

وأكملت: "الرقص هو السبب الرئيسي في تعاستي الزوجية وفشل زيجاتي، والجروح اللي جوايا من تجارب الزواج اللي عيشتها خلاص خفت".