عندما سألوا عفاف شعيب هـل سمير صبري كـان يصلي... فأجابت بـدون تردد وكشفت السر الخفـي للعلن.!!

تحدثت الفنانة عفاف شعيب عن الراحل سمير صبري ومدى قُربه لها، بجانب الحديث عن الأزمة النفسية التي تعرضت لها بعد وفاة شقيقها.



وقالت عفاف شعيب: سمير صبري فنان خلوق ويحرص على مساعدة الجميع وكان يصلي الفرض بفرضه أمامنا، وكنت أسأل عنه باستمرار فترة مرضه لأعرف حالته الصحية وأطمئن عليه.

أما عن الجدل حول نجل سمير صبري والشائعات التي ظهرت عنه بعد وفاته، علقت عفاف شعيب، قائلة: عيب أوي نتكلم على حد متوفي، والميت له حرمة وكل واحد بيقول أي حاجة دلوقت وكلام من غير مصدر، الناس مش فاهمة حرمانية الكلام على حد ميت.



كما تطرقت عفاف شعيب للحديث عن وفاة شقيقها، مشيرة إلى أنها كانت تمر بحالة نفسية سيئة بسبب وفاة شقيقها منذ فترة بسيطة، ولم تستطع مشاهدة أي عمل درامي طوال الفترة الماضية، ولكنها ترى الآن أعمالًا عدة عُرضت عليها وتقيم بينها.

وعلى جانب آخر، شاركت عفاف شعيب في عدد من الأعمال منذ فترة، كانت آخرها حكاية واحد في المية ضمن حكايات مسلسل زي القمر، بالتعاون مع عدد كبير من الفنانين من بينهم صابرين، مدحت صالح، ومن تأليف فداء الشندويلي وإخراج أحمد شفيق.