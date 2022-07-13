شاهد أول صورة لخطيب ريم البارودي.. الشاب سرق الأنظار.. والجمهور: أوسم من أحمد سعد !

أثارت الممثلة المصرية، ريم البارودي، فضول متابعيها وتساؤلاتهم حول هوية خطيبها، بعد إعلان نبأ ارتباطها المفاجئ عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي دون ذكر تفاصيل عن علاقتهما.

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، الصور الأولى التي تم تسريبها، وكشفت عن هوية خطيب الممثلة ريم البارودي، والتي كانت قد أعلنت خطوبتها منذ عدة أيام عبر إنستجرام وحاولت إخفاء هويته.

وكانت ريم البارودي قد شاركت متابعيها عبر حسابها على موقع إنستغرام صورة ليدها ويد خطيبها مُستعرضةً خاتم خطوبتها الألماسي، دون أن تذكر تفاصيل عن هوية العريس أو من أين ابتدأت علاقتهما العاطفية التي تكلَّلت بالخطوبة؛ ومنذ ذلك الحين تصدَّر اسمها محرك البحث "غوغل" وبدأت التساؤلات والبحث يجري حول هوية العريس.

وأشاد الجمهور بوسامة الشاب، ومظهره الجميل، وعبروا عن إعجابهم به وبالثنائي، معتبرين أنهما يليقان لبعضهما كثيراً، وأنه أوسم من زوجها السابق أحمد سعد.