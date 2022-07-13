تتجوزيني؟.. فنانة مصرية تنزع ثوب الحياء وتطلب يد صابرين على الهواء.. رد فعل الأخيرة صدم الجميع!

خاضت الفنانة صابرين تجربة الطبخ خلال لقاء سابق مع إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "dmc".

وقالت صابرين لإسعاد يونس: "أنا عاملالك 4 أصناف حاجتين أنا جبتهملك عشان تتخني" واشتكت الفنانة إسعاد يونس من الطبيب المسئول عن الريجيم الخاص بها.وتابعت صابرين: "أنا أدوس على زرار أتخن وأدوس على زرار تاني أخس ولما ببقى مبسوطة بخس".

وطبخت صابرين كبدة وريش بالبرتقال وأرز بالبصل وقدمت لإسعاد يونس "صينية سلطة" بالمايونيز والبطاطس والبيض المسلوق والجزر والبصل.

وأبدت الفنانة إسعاد يونس أعجابها بطبخ الفنانة صابرين وداعبتها قائلة: "أنا قولتها قبل كدة لوفاء عامر وعايزة أقولهالك..تتجوزيني يا صابرين" فيما انفجرت الأخيرة ضاحكة.

وقالت الفنانة صابرين إنها لا تأكل حينما تطبخ بيدها، بينما أثنت الفنانة إسعاد يونس على طبخها قائلة: "اللحمة بدعة والرز بالكبد والقوانص مالوش حل".