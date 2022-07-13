الاسرار اخيراً انكشفت سمير صبري انفضح أمام زوجته !! تنبهت لسلوكه الغريب فطلبت الطلاق فوراً.. شهادة فنانة شهيرة

أسرار صادمة كشفت الفنانة المصرية "نجوى فؤاد" وراء رفض زوجة الفنان المصري الراحل "سمير صبري" مواصلة علاقتها الزوجية معه وطلبها الطلاق بشكل مباشر.

الفنانة المصرية العائدة إلى الوسط بعد غياب طويب قالت: إن "سمير صبري كان لا يحكي عن أموره الخاصة لأي شخص إلا نادرا، وفي إحدى المرات تكلم عن قصة حب عاشها عندما كان عمره 21 سنة مع امرأة أجنبية لم يذكر اسمها".

وتابعت نجوى فؤاد كشف الأسرار في إشارة إلى أن الزوجة رأت في سلوك سمير صبري علائم الإهمال:"لم تكن زوجته راضية عن عمله بالفن، وكان ينشغل عنها وقتا طويلا في التصوير والإذاعة، فأخذت ابنهما الرضيع وسافرت إلى بلدها إنجلترا".

واستطردت "فؤاد" كاشفة أسباب إصرار الزوجة على الانفصال:"سمير صبري رفض السفر ليكون معها، وقال لها لا أستطيع التخلي عن الفن وأهلي ووطني، وباشر ابنه عن بعد وكان يسافر في كل عام لرؤيته والمشاركة في نفقاته بقدر استطاعته".

أما عن سبب غيابها عزاء الممثل الراحل سمير صبري والذي وافته المنية الجمعة الماضية قالت بأنها تعرضت لوعكة صحية.