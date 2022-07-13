مٰذيعة قـناة إيه بي سي فاتنة الجمال ...نسيت إنّها علـى البث المباشر ومـا فعلتهُ دون ذرة خجـل فجر غضب كـل المتابعين.!!

نسيت المذيعة الأسترالية، ناتاشا إكسلبي، أنّها على الهواء، خلال تقديمها نشرة الأخبار على قناة إيه بي سي نيوز 24. وكانت المذيعة تنظر لقطعة بيدها في يدها، عندما ظهرت على الشاشة بعد انتهاء تقرير

وما إن رفعت رأسها كي تتفحص الشاشة أمامها (مونيتور)، وجدت أنها على الهواء، فأصيبت بالصدمة، ثم تمالكت نفسها وأكملت النشرة.

وانتشر مقطع إكسلبي على "تويتر" في أستراليا، إلا أنّ المستخدمين اعتبروه لقطةً عفوية لا داعي للخجل منها، ودعموا المذيعة. وقال المذيع مارك فانيل "قد تكون هذه اللحظة المفضلة بالنسبة لي على التلفزيون.

كل الدعم ناتاشا". وقالت المراسلة والمذيعة دانيلا ريتورتو: "مررنا جميعاً بتلك اللحظة". وكتب فيرنر "كان هذا طبيعيّاً للغاية". وقال مغرد آخر "لحظة عفوية على التلفزيون للتغيير".