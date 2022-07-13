أصبح بديناً ولا يستطيع الوقوف.. ظهور مفزع وكارثي لسلطان الطرب جورج وسوف في السعودية.. والجمهور في صدمة وذهول.. ماذا حدث له؟

ظهر الفنان جورج وسوف، خلال احيائه حفلاً غنائياً ضمن فعاليات موسم جدة في المملكة العربية السعودية، والذي يقام تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه بشكل صدم جمهوره.

أحيا الفنان جورج وسوف مؤخراً حفلا غنائيًا جماهيريًا برفقة النجم التونسي صابر الرباعي ضمن فعاليات موسم جدة، وظهر على مسرح ”ليالينا بنش مارك“ يستند على عكاز مجددًا، وبدا بزيادة وزن واضحة، لكنه قدم سهرة طربية بامتياز، تفاعل معها الجمهور بالغناء والرقص.

كما أعرب الفنان عن سعادته بوجوده مع الجمهور، وقدم الشكر لهيئة الترفيه ورئيسها المستشار تركي آل الشيخ على استضافته للسنة الثانية على التوالي.

وبدأ الفنان السوري حلفه بأغنية ”الحب الكبير“، وكذلك ”صباح الفل على العشاق“، وأغنية ”طبيب جراح“، وأغنية ”علم قلبي الشوق“، و ”قدك المياس“ للمطرب السوري صباح فخري، و ”بكرا حتعرف“، وأغنية ”قلب العاشق دليله“.

أما الفنان التونسي صابر الرباعي فقد أطرب الجمهور على أنغام أغاني ”يا عسل“، ”أجمل نساء الدنيا“، ”سيدي منصور“، و“برشا“، ”مقادير“ ”سلملي“، وغيرها.

وخلال الحفل فاجأ صابر الرباعي الحضور بتقديم أغنية إهداءً للجمهور السعودي بعنوان “السعودية اشتقتلك” التي لاقت استحسان الحاضرين، فتفاعلوا معها تقديرا لهم لهذه البادرة الفنية الجميلة.

وعبّر الرباعي عن سعادته بالمشاركة في الحفل وقال: “ “شاركت في عام 2018 وما زالت الذكرى الجميلة في بالي وانا دايما سعيد بحضوري للسعودية وخصوصا موسم جدة وكانت السهرة ممتازة“.

وقدم شكره لهيئة الترفيه على رأسها المستشار تركي آل الشيخ على الاستقبال الحارّ، كما شكر شركة ”بنش مارك العالمية“ على حرفيّة التنظيم، ثمّ رحّب بفرقته الموسيقيّة.

ووثق الفنان التونسي عبر حسابه على ”إنستغرام“ مقطع فيديو قصيرا للقاء الذي جمعه بالفنان جورج وسوف أثناء حفلهما في جدة وقبل صعود الأخير على المسرح، كما التقط صابر الرباعي صورة مع سلطان الطرب.

وحرص جورج وسوف منذ أيام على الترويج لحفله الغنائي، بمشاركة صابر الرباعي، من خلال نشر البوستر الدعائي للحفل، وعلق عليه قائلا: ”روحي يا نسمة عند الحبايب.. في جدة سعيد بلقاء حبايبي من جديد وإن شاء الله ليلة

غنائية مميزة لجمهور متذوق، بمشاركة الفنان الحساس والصديق صابر الرباعي، موسم جدة“.