ياسمين صبري تقصم ظهر ابو هشيمة وتنتقم منه بطريقة لا تخطر على بال احد .. هل تنجح في تدمير إمبراطوريته المالية؟

تستعد الفنانة المصرية ياسمين صبري لاقتحام عالم الأعمال من خلال مصنع حديد سيتم انشائه خلال الفترة القادمة في محافظة الشرقية.

وقالت وسائل إعلام مصرية، نقلا عن مصادر وصفتها بالمقربة من الممثلة ياسمين صبري، أنها ستدخل مجال الأعمال وستعمل على إنشاء مصنع للحديد قريباً في مدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، وتطلق عليه إسم "ياسمينا".

وبحسب المصادر، فإن تكلفة مصنع "ياسمينا"، تقدر بحوالى 850 مليون جنيه، وخط إنتاجه يستوعب 600 طناً يومياً، وسيتم تشغيل حوالى 10 ألاف عامل من جميع المحافظات.

ويأتي قرار دخول النجمة المصرية ياسمين صبري مجال الأعمال، بعد أقل من شهر على إعلان إنفصالها من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، الذي تعتبر شركته السابقة "حديد المصريين"، إحدى الشركات الرائدة في هذا المجال.

ويقول متابعون أنه اذا صحت التسريبات التي تتحدث عن اعتزام "ياسمين صبري"، إنشاء مصنح للحديد، فلا يوجد تفسير للأمر سوى أنها أطلعت خلال فترة زواجها من أبو هشيمة على أرباح ومكاسب شركته السابقة "حديد المصريين"، وتريد أن تبني إمبراطورية مالية خاصة بها من خلال مكاسب الحديد الكبيرة، على غرار مملكة أبو هشيمة التي كانت تعيش في كنفها.

بينما ذهب البعض الأخر في تفسيراتهم بالقول أن ياسمين صبري، قررت الانتقام من أبو هشيمة بعد انفصالها عنه وسوف تعمل على منافسته في جميع المجالات التي يعمل فيها.