خدع الجميع بعزوبيته.. فنان خليجي شهير يصعق الكل بشأن زواجه عرفياً من هيفاء وهبي.. ستنصدم بعد معرفتك من يكون ؟؟

أصيب جمهور النجمة اللبنانية هيفاء وهبي بحالة من الصدمة والدهشة بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفنان خليجي اعترف بأنه تزوج من هيفاء وهبي عرفي.

واعترف عبدالله بالخير في تصريحات سابقة لبرنامج "الإمارات نيوز"، بأنه قد حقق حلمه وتزوج من هيفاء وهبي، لكنهما انفصلا بعد ذلك، مبرراً سب الطلاق بأن هيفاء جمالها طاغي وتغرد دائماً ولا يمكن حصرها في قفص الزواج".

البعض لم يصدق تصريحات عبدالله بالخير، حيث قال بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنه يمزح بكل تأكيد بدليل أنه قال إنه متزوجاً من الفن. وأن طرحه لاسم هيفاء وهبي من باب أنها رمزاً للجمال والأنوثة.

من جانبها لم تعلق هيفاء وهبي على تصريحات عبدالله بالخير، رغم أن كلماته أثارت ضجة كبيرة بين رواد السوشيال ميديا.

من جهة ثانية، تحدث عبدالله بالخير ضمن اللقاء أيضاً عن مشاركته في عرض الأزياء الخاص بملابس المحتشمات، مؤكداً أن هذه الخطوة رائعة لأنها تضع النساء المحتشمات داخل قائمة الموضة والأزياء دون تجاهل

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