مفاجأة فنية مدوية.. انكشاف الديانة الحقيقية لـ الفنانة (بوسي ) الذي أخفتها عن أقرب المقربين منها وحتى عن زوجها نور الشريف.!!

الفنانة بوسي هي واحدة من النجوم المصريين الكبار ولدت عام1953م في حي شبرا بالقاهرة وتخرجت من كلية التجارة سنة 1977م و بدأت بوسي أن تدخل عالم الفن عام 1961م وهي صغيرة

لم تكمل عامها العاشر و منذ ذلك و حتى الآن تقدم الفنانة أعمالاَ فنية كبيرة و ناجحة و لها رصيد كبير من الأعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية وهي من عائلة فنية كبيرة زوجها النجم الكبير الراحل نور الشريف و شقيقتها هي الفنانة المعتزلة نورا

ولديها ابنتان من الفنان نور الشريف هما سارة ومي و يعملان بالمجال الفني أما عن حياتها مع الراحل نور الشريف فقد تزوجت منه سنة 1972 لكنهما تطلقا سنة 2006م

بسبب علاقة الراحل نور الشريف بممثلة شابة و بعد انفصالهما لمدة تسع سنوات عادت الفنانة مرة آخرى للفنان نور الشريف سنة 2015م حتى وفاته. معلومات عن الفنانه بوسي:



الاسم بالكامل: صافيناز مصطفى محمد قدري ‏تاريخ ميلاد بوسي : 26 نوفمبر سنة 1953 ‏عمر بوسي:67 سنة محل ميلاد بوسي : القاهرة – مصر جنسية بوسي:الجنسية المصرية ديانة بوسي :الإسلام خريجة : كلية التجارة زوج بوسي : النجم الكبير نور الشريف عدد الأبناء: ابنتان