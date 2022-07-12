هذا ما حدث مع الملحن القدير حلمي بكر في ليلة دخلته على سهير رمزي بعدما قفلوا الباب .. وجد شيئاً جعله يخرج من الغرفة مسرعاً وعاد بعد الفجر!

يعد الملحن الكبير حلمي بكر أحد دونجوانات الفن، وقد تزوج العديد من النساء في حياته أبرزهن الفنانة سهير رمزي.

وقد جمع لقاء سابق بينه وبين الفنانة صفاء أبو السعود وكشف فيه تفاصيل صادمة لما حدث في ليلة دخلته من سهير رمزي.

وأكد حلمي بكر أنه نزل من غرفة النوم جري قبل الدخلة على زوجته وذهب ليصلح سيارة صديقه وهو ما شكل موضوع سخرية لدى البعض.

وفي اللقاء سألته صفاء أبو السعود مصدومة: ده حصل فعلا؟ فرد قائلاً: نعم، اضطررت لذلك لأنه كان يضرب “الكلكس” فأزعجه وطالبه بالنزول ليه فوراً لإصلاح سيارته. فنزل وسط صدمة سهير رمزي، وحينما عاد بعد ساعات كانت يداه مملوءتان بالشحم وكان متسخاً.

هذا ورد الملحن المصري الكبير حلمي بكر في أكثر من تصريح متلفز على تصريحات لسهير رمزي، والتي قالت فيها إنها تزوجته وكانت في تبلغ حينها 16 عاما وتسببت بحالة من الجدل حول زواجها قبل سن البلوغ.

الملحن الكبير أوضح “إحنا اتخطبنا وهي عندها 16 سنة، وقعدنا مخطوبين 4 سنين تقريبا، واتجوزنا وهي في سن الـ20 وعلى مشارف سن الـ 21، أي أنها لم تكن قاصراً وقتها”.

وتابع بكر: “استمر زواجنا 4 سنوات وانفصلنا وهي عندها 24 سنة، وبالنسبة لتصريحات سهير رمزي، أحيانا الإنسان تفكيره بيخونه وبيخونه عقل لسانه، ولكن دا طبعا ميمنعش إنها ست محترمة، ودايما بتعمل خير ودا اللي الناس متعرفهوش عنها، ولكن أنا شاهد على دا، ست خيرة وبتعمل خير كتير”.