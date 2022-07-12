علامات الساعه تظهر لا محال... فنان ومخرج شهير للغاية اكتشف أن شقيقته هي والدته بعد مرور37 عاماً... لن تصدق من يكون!

فنان ومخرج شهير، ويعد الأكثر شعبية من الفنانين في هذا الجيل بسبب تجسيده أصعب الأدوار في تاريخ السينما ،

حيث جاءت بداية مسيرته الفنية في أوائل الستينات وظل قرابة العشر سنوات حتى حقق الشهرة الحقيقية التي تمنى الوصول إليها.



وحقق ذلك النجاح ابتداء من دوره في فيلم السائق البسيط، في عام 1969 ، وترشح بعدها لأول مرة لجائزة أوسكار كأفضل ممثل مساعد.

نقلاّ عن موقع “mind-blowing” فأن والدة الفنان الأمريكي الشهير نيو جيرسي المولود في عام 1937، «جون نيكلسون» ، هي فتاة الاستعراض الشهيرة التي تزوجت في عام 1936

وكانت لا ترغب في الحمل في ذلك الوقت بسبب رغبتها في استكمال مسيرتها الاستعراضية مع زوجها الفنان الاستعراضي ، إلا أنها حملت بعد الزواج مباشرة ما جعلها تترك الطفل لوالديها ليقوموا بتربيته،

ويوافق الوالدان على ذلك حتى تتمكن والدة الطفل من ممارسة عملها الفني عاش “چاك نيكلسون” مع أجداده لمدة 37 عاماً معتقداً أنهما والديه وأن “چون”

هي شقيقته التي تكبره ب17 عاماً حتى اكتشف الحقيقة في عمر 37 وأن أخته هي والدته الحقيقية وأن من قام بتربيته هم أجداده وهي حقيقة أغرب من الخيال.

وعند مواجهة “چاك” أجداده عن سبب إخفاء هذا السر عنه، كان الرد أن والدته حملت من شخص غير معروف وأرادت أن تستكمل مسيرتها الفنية الاستعراضية دون أي مسئوليات تجاه طفلها خصوصاً أنها كانت صغيرة السن لا تستطيع أن تتحمل المسئولية .



