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سهير رمزي تعترف بكل جرأة : (هذا هو الممثل الذي أشعل نشوتي وتمنيت معاشرته في السرير لكن فلت مني ) .. لن تصدقوا من هو.!

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رغم ان النجمة المصرية الجميلة التي تمتلك جسدا مذهلا تزوجت 12 رجلا بينهم رجال أعمال وممثلين ، الا ان كل تلك الزيجات كانت مآلها الفشل والطلاق .

 

 

 

واعترفت الممثلة الحسناء بأن هناك ممثل مصري كان يشعل رغباتها الجنسية في كل فيلم تمثل معه .وتمنت دائما ان يعاشرها على السرير كطزوحججلها لكنه طار من يدها كما قالت .

 

 

وعبرت النجمة سهير رمزي في مقابلة تلفزيونية عن ندمها بسبب إفلات فنان شهير من يدها، بعدما كانت تتمنى الزواج منه ليكون زوجها رقم 13.

 

وقالت: “كمال الشناوي هو اللي فلت مني، كنت أتمنى يكون من ضمن أزواجي”. مضيفة بأنها كانت تشعر باشتعال نشوتها حين كانت تشترك بأعمال مع الشناوي.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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