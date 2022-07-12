مصير مؤلـم ومبكـي لـ القيصر (كاظم الساهر) والحزن يجتاح الوطن العربي كافة.. شاهد مصيره المُرعب الّذي أحزن الجماهير العراقية .! !

التزم المكتب الإعلاميّ للفنان العراقي كاظم الساهر الصّمت وعدم خروجه بأيّ توضيح حول أنباء وفاة القيصر ما زاد من قلق جمهوره ومحبّيه في الوطن العربيّ وسبب لهم فاجعة حقيقية.

وأثارت تغريدة غريبة لأحد الأشخاص على تويتر بلبلة كبيرة وضجة حول صحّة الفنان كاظم الساهر، وحالة من القلق بين جمهوره على صحّته.

حيث قالت التغريده أنَّ الفنان العراقيّ توفي في أحد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت، مُضيفه أنَّ سبب وفاته صادم، وهو قيام زوجته المغربية بدسّ السّمّ له في العشاء.

هذه التغريدة الغريبة التي تحمل العديد من التفاصيل التي لا يُمكن تصديقها، لعدةِ أسباب لعل أبرزها أن الفنان العراقي لم يتزوج

وكان قد كشف مؤخراً عن انفصاله عن خطيبته التونسية سارة، أثارت بلبلةً كبيرةً بعدما تداول الجمهور خبر الوفاة مع تغيير الأحداث.

فانتشرت العديد من الأخبار عن وفاة الساهر بحادث سير في أحد الدول الأوروبية، ليتم تداولها بين الجمهور وسط تساؤلات كبيرة ومُطالبات من مكتبه الإعلامي بالخروج لنفي الخبر.