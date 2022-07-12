‏رقم خيالي يصعب على العقل استعابة.. لـن تصدق كم تبلغ ثروة لاعب الكرة المصري محمد أبـو تريكة؟!.. وبماذا لقبـه الجمهـور؟!‏

لاعـب كـرة القدم محمد أبـو تـريكة هو من اللعاب الأشهر لـكـرة القدم في الألفية الجديدة بمصر، حيث يتميز بموهبته الكبيرة وشعبيته التي امتدت لكافة أنحاء العالم العربي، وقد أطلق عليه الجمهور لقب "أمير القلوب".

وعن حياته .. فقد عانى محمد أبو تريكة في عيشته كثيرا في طفولته تحدث عنها في كثير من الأحيان، إلا أن معاناته استمرت حتى بعد احترافه كرة القدم، فقد قضى الثلث الأول من مسيرته في نادي الترسانة،

ولم يكن يحصل على أجرٍ كبير.وفي 2004، انتقل أبو تريكة للنادي الأهلي وهو في سن 26 عامًا، وسرعان ما أصبح النجم الأول للجيل الذهبي للشياطين الحمر تحت قيادة مانويل جوزيه والذي فاز بكل شيء. استمر مع القلعة الحمراء حتى اعتزل كرة القدم، .

ولم يغادره إلا 6 أشهر فقط على سبيل الإعارة لبني ياس الإماراتي، وسرعان ما عاد ليعتزل في النادي الأهلي.لكن، كم تبلغ ثروة محمد أبو تريكة؟ وما هي مشاريعه التجارية وأعماله الخيرية؟ الإجابة تجدها في الأسطر التالية.

ما هي ثروة محمد أبو تريكة؟لا يتم الإعلان بشكلٍ رسمي عادةً في الوطن العربي عن ثروات اللاعبين، لكن هناك بعض المصادر التي يمكن أن نتعرف من خلالها على ثروة أبو تريكة. في عام 2008، نقلت إحدى المواقع المصرية تقرير عن مجلة فرانس فوتبول الفرنسية،...