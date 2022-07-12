عندما سألوا سماح أنور عن والد ابنها؟.. فقالت كان غلطت عمرها.. الفنانة تعترف بجرأة شديدة!

وأكدت أنها لم تندم عن أي خطأ قامت بفعله ولكن ندمت عن هذا الخطأ وقالت بحس بوجع كل لما افتكر.زأعلنت الفنانة سماح أنور أن السبب الرئيسي لعدم اعترفها بابنها هو والديها فكانت والدتها ووالدها رافضين إعلان زواجها وأن لديها ابن حتي لا تخسر عملها في مجال التمثيل، فكان وجهه نظر والديها أنها كانت نجمه شباك وتحقق الكثير من الايرادات العالية، فلذلك وافقت علي عدم اعترفها بابنها

أكدت سماح كانت صغيرة عند هذه الواقعة، ووقتها لم تكن تفكر مثل الآن، وقالت "مكتش عاملة حسابي الي قدامي هيحس بإيه ,فكان أهم حاجه بابا وماما ميزعلوش".

أكدت سماح أنور ان ابنها ادهم كان في سن صغير فلم يكن يفهم معني الكلام وعندما بدأ ابنها في الاستيعاب بدأت تفكر في كيفية إعلان انه ابنها الحقيقي.صرحت سماح أنور أنها كانت تفكر في إعلان أن ادهم ابنها الحقيقى.

، وفي هذه الفترة كانت ضيفة مع الاعلامي محمود سعد وفي نهاية الحلقة يطلب محمود سعد من ضيوفه قول سر لم يعلمه أحد فحست الفنانة سماح أنور أنه الوقت المناسب للاعلان انه ابنها الحقيقي.