ليه إنتي ملتزمة بالحشمة وبنتك تلبس ملابس جريئة؟ بأعين تملؤها الدموع منى عبدالغني كشفت ميول إبنتها بكل جرأة ودون ان تخجل!!

كشفت الفنانة منى عبدالغني في لقاء سابق عبر برنامج شيخ الحارة مع الاعلامية بسمة وهبة، عن جوانب خفية في حياتها الفنية والشخصية.

وخلال اللقاء وجهت الإعلامية بسمة وهبة في برنامج شيخ الحارة في حلقة سابقة مع الفنانة منى عبدالغني، قالوا عنك انك قال الله وقال الرسول على نفسك ولكن مع بنتك وبيتك مابتعرفش؟.

وردت بكل حزن الفنانة منى: "طبعاً انك لن تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، وانا بدعي الالتزام واعلم اولادي الصلاة والعبادة ولكن بصراحة باللبس مقدرتش، وأنا حزينه من هذا الشي لكن كله بإرادة ربنا، حيث أكدت أن ميول ابنتها منفتح جدا وتريد أن تعمل أي شي تشاهده مثل أي شابه هذا الايام.

وتابعت، في حاجات كثيرة مش زي ربنا ما يعوز، بس ما بملش من الدعاء. الجدير ذكره أن منى عبد الغني ممثلة ومغنية وفنانة ومذيعة وولدت عام 1964، وتزوجت من الموسيقى أحمد شريف سلامة، وأثمرت تلك الزيجة عن بنت وولد وهما "ريم وكريم"

، وحدث الانفصال بعد زواج استمر 17 عاماً من الزواج عام 2002، ثم تزوجت من محمد قورة رجل الأعمال والد الفنانة ملك قورة والذي انفصلت عنه أيضاً بعد عدة سنوات.