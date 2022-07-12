الفنان خالد الصاوي يكشف بكل جرأة رأيه الصريح في فيلم أصحاب ولا أعز.. وجه إهانة قاسية لمنى زكي وأبطال الفيلم!!

خلال استضافته في برنامج "مصر جديدة" الذي تقدّمه إنجي أنور على قناة "ETC"، قال الفنان خالد الصاوي: "أنا شخص عصبي ومجنون ومعظم المنتجين عارفين عني كده".

مؤكداً أنه رغم ذلك تجمعه علاقات جيدة مع كبار المنتجين في مصر، الذين يعملون في السينما أو الدراما، موضحاً أنه تعرّض للنصب خمس مرات، سواء في مجال التسويق العقاري أو عدم حصوله من بعض المنتجين على كل مستحقاته المالية عن أعمال فنية شارك فيها، بسبب أزمة مالية أو لعدم اكتمال المشروع.

وعبّر الصاوي عن سعادته البالغة بتجسيد شخصية "خيرت الشاطر"، القيادي في جماعة الإخوان الإرهابية في مسلسل "الاختيار 3"، مؤكداً أن حسام شوقي المُشرف العام على إنتاج المسلسل هو الذي رشّحه لهذا الدور، بالقول: "تردّدت بعد ترشيحي لدور الشاطر.

، وناقشت حسام شوقي حول إمكانية ترشيحي لدور آخر غير نائب مرشد عام الإخوان المحظورة"، موضحاً أن المشرف على الإنتاج قال له إن أحداً لن يجسّد شخصية "خيرت الشاطر" سوى خالد الصاوي.

وأوضح خالد الصاوي أن دور "خيرت الشاطر" الذي جسده في مسلسل "الاختيار 3" كان ثرياً ودرامياً من الدرجة الأولى، وقد عقد جلسات عمل مع مخرج المسلسل للاطلاع على السيناريو والشخصية،.

مثنياً في الوقت ذاته على الفنان ياسر جلال لتألقه في تجسيد شخصية الرئيس، فتقليد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر صعب للغاية، ويجب أن يكون الفنان قادراً على التحكم في أعصابه.

رأي صريح في فيلم أصحاب ولا أعز

وأشار «الصاوي» إلى أن إحدى المنصات أذاعت عملا فنيا يستهدف إشاعة المثلية وتمهيدا للأجيال الجديدة من خلال إنتاج جزء في المرحلة الثانوية، في إشارة لمنصة نتفليكس وفيلم أصحاب ولا أعز.

وأشار «الصاوي» إلى أن إحدى المنصات أذاعت عملا فنيا يستهدف إشاعة المثلية وتمهيدا للأجيال الجديدة من خلال إنتاج جزء في المرحلة الثانوية، في إشارة لمنصة نتفليكس وفيلم أصحاب ولا أعز.

وأضاف منتقداً أبطال الفيلم: «بيقدموا إن المثلية شيء جميل، وده اللي اسمه إشاعة ونشر، لكن عمارة يعقوبيان مش كده وعشان كده الناس قبلته».

جاء ذلك في معرض رده على طبيعة دوره الشاذ في فيلم عمارة يعقوبيان الشهير.