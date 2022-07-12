لن تصدقوا من هي الفنانة الوحيدة التي تحدت الجميع وحضرت جنازة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ بعد ان منعت اسرته اشتراك الفنانات!!

بعد رحلة مرض طويلة عاشها الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، عاد من لندن في مارس عام 1977 محمولًا على الأكتاف.

وصل جثمانه إلى مطار القاهرة في الساعة الثالثة فجرًا، على متن طائرة مصرية وكان على متنها السيدة نهلة القدسي والمحامي مجدي العمروسي، وشقيقة عبدالحليم علية شبانة، وابن خالتها شحاته.

استقبل الجثمان بالمطار شقيقا العندليب إسماعيل ومحمد شبانة، وعدد كبير من الفنانين في مقدمتهم بليغ حمدي وكان من المقرر أن ينقل جثمان الراحل إلى مستشفى المعادي، ومنها في الصباح إلى مسجد عمر مكرم.

هذا التدبير قد اختصر، حيث أمر الشيخ الشعراوي، وزير الأوقاف وقتها، بفتح المسجد طوال الليل ليسجى فيه الجثمان.

واتخذت ترتيبات خاصة لتشييع جنازة عبدالحليم إلى مثواه الأخير وعند الساعة الحادية عشرة تمامًا حمل بعض الفنانين نعش الفقيد من داخل المسجد بعد أن تمت الصلاة عليه ثم وضع في سيارة مكشوفة لونها أخضر وغطيت بالزهور من جوانبها بينما ارتفعت على أعلاها صورة لعبدالحليم.

كانت السيارة من أول فيلم مثله للسينما وهو «لحن الوفاء» وكان النعش مجللًا بالحرير الفضي وملفوفًا بالعلم المصري.

تشديدات أمنية وضمن دائرة أمنية مكثفة سارت جنازة العندليب خطوة خطوة من جامع عمرمكرم، إلى ميدان التحرير حتى جامع شركس وكانت الأمواج البشرية تحاول اختراق الدائرة للوصول إلى النعش لكن كل المحاولات كانت تواجه بالردع.

وفي هذه الدائرة استمر سير الجنازة في الشوارع المحددة وسط أصوات نحيب نسائية وانفعالات عصبية لمئات الألوف من الشبان.

وكان في مقدمة المشيعيين السيد عز الدين جلال، نائبًا عن رئيس الجمهورية الأسبق أنور السادات والسيد ممدوح سالم، رئيس الوزراء والسادة الوزراء، بالإضافة إلى عدد كبير من السفراء العرب.

وخلف الوزراء مباشرة كان عدد من الفنانين الذين اختلطت أصواتهم بشهقات البكاء بينهم بليغ حمدي، محمد الموجي، محمد سلطان وأيضا المخرج حسين كمال، حسن الإمام، ومحامي الفقيد مجدي العمروسي.

أما الموسيقار محمد عبدالوهاب، فقد تخلف عن السير خلف النعش بأمر الأطباء بسبب الصدمة التي أصابته لدى سماعه النبأ .

وكانت نادية لطفي، الفنانة الوحيدة التي تحدت الجميع واشتركت في الجنازة على الرغم من طلب أسرة الفقيد عدم اشتراك الفنانات وذلك حتى لا يتعرضن لزحام المعجبين أثناء سير الجنازة.

ومن أمام جامع شركس انطلقت السيارة الخضراء بنعش عبدالحليم إلى منطقة البساتين بعد أن ودع بدموع الملايين.

دفن عبدالحليم في مقبرة أشترى أرضها منذ 17 سنة ولم يوافق على بنائها إلا قبل 45 يومًا من وفاته