نقل الزعيم عادل إمام إلى المستشفى يثير الهلع ويشعل مواقع التواصل.. وشقيقه يكشف التفاصيل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن تدهور صحة الزعيم عادل إمام ودخوله إحدى متشفيات القاهرة، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة وشعوره بتعب مفاجيء، ما أثار قلق وصدمة جمهوره ومحبيه متسائلين عن حقيقة الأمر.

وسرعان ما خرج شقيقه المنتج عصام إمام عن صمته ليحسم الجدل المثار بشأن تلقيه العلاج داخل إحدى المستشفيات مؤكداً أنه متواجد في منزله بحالة صحية جيدة، ولا يعاني من أي خلل صحي، وذلك خلال تصريحاته ببرنامج "ET بالعربي".

وعقب شقيق زوجة عادل إمام قائلا: ”الواحد مبقاش عارف يقول إيه للناس واحد أسعد الملايين وبيتمنوا ليه الوفاة مش عارف ليه؟؛ قيمة وقامة في بلدنا نروج عنه أمور غير لطيفة ولا نقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل“.

وتصدر الزعيم عادل امام قائمة محتويات الأكثر بحثًا على مؤشرالبحث العالمي جوجل ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة،

بعدما تداول البعض صورة له مشيرين إلى أنها من أحدث ظهور له، والتي نشرتها الصفحة الرسمية التي تحمل اسمه عبر موقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيس بوك".