بلغت شهرته الآفاق ومات حزنا على الفنان الراحل سمير غانم ودلال عبد العزيز.. لن تصدق من هو !

هو أحد أشهر المؤلفين المصريين، الذين تركوا بصمتهم في كل أعمالهم، سواء السينمائية أو التلفزيونية أو المسرحية، وخاصة ما قدمه مع النجم الراحل سمير غانم، الذي وكأنه لم يتحمل فراقه، فرحل بعده بأشهر ليلحق برفيق دربه، والذي صنع معه المجد علي مدار سنوات إبداعه، وأثري الفن بتاريخ من الأعمال المميزة.

فيصل ندا كاتب وسيناريست مصري، ولد بحي عابدين بالقاهرة عام 1940، وهو خريج المدرسة الإبراهيمية بجاردن سيتي، بعدها التحق بكلية التجارة جامعة القاهرة قسم المحاسبة، وتخرج منها عام 1963 وكان عضوا في فريق التمثيل بالجامعة، إلى جانب كونه أحد أعضاء فريق التمثيل بالكلية.

جمع بين المؤلف فيصل ندا والنجم سمير غانم كيميا مختلفة، استطاعت أن ترسم خطوات نجاحهما بسهولة، حيث تعاونا معا في عدد كبير من الأعمال التلفزيونية والسينمائية والمسرحية الناجحة ، ولهم أثرهم علي الجمهور رغم عرضهم منذ سنوات طويلة، ومع ذلك لا يزالوا يحققون النجاح علي مر الأجيال.

ولكن يعتبر مشوارهما في المسرح الأبرز، حيث تعاونا في 5 مسرحيات من أشهر مسرحيات سمير غانم، أهمهم مسرحية "المتزوجون"، التي تدور أحداثها حول مشاكل المتزوجين من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، من خلال الشاب الفقير "مسعود" الذي يقع في حب الفتاة الغنية "لينا".

، ويتزوجها بالرغم من رفض والدها، وتتنقل "لينا" إلى منزل زوجها المتواضع، وتخوض تجربة الحياة الفقيرة البسيطة معه. كما ألف له 4 مسرحيات أخري، هم مسرحية "أهلا يا دكتور"، مسرحية "من أجل حفنة نساء"، ومسرحية "أزواج بلا ماضى"، ومسرحية "صفقة بمليون دولار"، وبعد هذه المسيرة الطويلة

والقوية بين الصديقان لم يتحمل السيناريست فراق صديق عمره ونجاحه سمير غانم، والذي نعاه قائلا: "سمير غانم يعد توأمي أفقد بوفاته جزء كبير في حياتي، وبرحيله فقدت الكوميديا الصادقة احد فرسانها".وعقب رحيله في أغسطس 2021، قال نجله عمرو ندا، إن والده كان يشعر بالوحدة قبل وفاته؛ بسبب رحيل عدد كبير من أصدقائه.

وتابع عمرو ندا في تصريح صحفي إن وفاة أصدقائه مثل نور الشريف، وكمال الشناوي، ودلال عبد العزيز، وسمير غانم، كانت أحد أسباب وفاته، فالعامل النفسي لعب دورا كبيرًا في تدهور حالته الصحية، حيث كان يشعر بالوحدة قبل رحيله.

وشكل ندا مع الفنان الراحل سمير غانم ثنائية فنية مميزة، قدما من خلالها عدد من الأعمال، على رأسها مسرحيتي "المتزوجون" و"أهلا يا دكتور"، وفيلم "يا رب ولد"، الذي حقق نجاحا واسعا، ويعد من أبرز ما قدم "سمورة" خلال مسيرته الفنية.

وعمل ندا مع عدد من عظماء الفن المصري، مثل فريد شوقي، وعادل إمام، ويحيى الفخراني، وعزت العلايلي، ونور الشريف، وشادية.ومن أبرز أعمال السيناريست المصري الراحل: "الحلال والحرام"، و"مين فينا الحرامي"، و"ذات الوجهين"، و"ومن الحب ما قتل"، و" البنت الحلوة الكدابة".