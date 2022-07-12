لاتجهروا بالمعاصي.. رانيا محمود ياسين تفتح النار ضد ياسمين الخطيب بعد تصريحاتها الأخيرة

أعربت الفنانة رانيا محمود ياسين، عن استيائها من بعض الشخصيات العامة، التي تنشر تفاصيل إصابتهم بالأمراض على الملأ، وتنشر بعض الأخبار عن أنهم يحاولون الانتحار، مؤكدة أن مواقع التواصل الاجتماعي لها تأثير سلبي على عقول الآخرين.

وكتبت رانيا محمود ياسين، منشورًا، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلة: يعني الواحد لما يصحى على الصبح يلاقي ناس المفروض إنهم شخصيات عامة بيقولوا إنهم حاولوا الانتحار والمواقع تنشر ده هو ده بجد ينفع.وتابعت رانيا محمود ياسين: الناس اللي يكتبوا الكلام ده على صفحتكم ده خطير جدًا، ومسؤولية كبيرة، وخصوصا لما تبقوا شخصيات عامة وبيتاخد كلامكم على المواقع وتنتشر الأفكار الهدامة، ربنا يرحمنا من ضعف نفوسنا وحتى لو لا قدر الله إنسان ضعف وعمل كده وربنا أنقذه لا ينشر هذا يستغفر الله كثيرًا ويذهب لدكتور النفسي ولا ينشر أمراضه على الملأ..

وواصلت رانيا محمود ياسين: صفحات السوشيال الميديا لها تأثير سلبي جدًا على عقول الآخرين من ضعاف النفوس أتقوا الله ولا تجهروا بالمعاصي ربنا يشفي ويهدي الجميع لما يحب ويرضى.

واختتمت حديثها: قال الله تعالى يقول: لَّا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيم، سورة النساء.

وكانت ياسمين الخطيب، حاولت مؤخرًا الانتحار، وكتبت منشورًا عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك، أنها حاولت تناول جرعات كبيرة من الحبوب.

وعلى جانب آخر، شاركت رانيا محمود ياسين مؤخرًا، في الماراثون الرمضاني لعام 2022، من خلال مسلسل انحراف