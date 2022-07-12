ابن شاروخان قهر والده وأسقط سمعة العائلة في الوحل !! قبضوا عليه وهو بهذه الوضعية المخجلة والمعيبة!!

بعد أن تم القبض عليه خلال مداهمة سفينة سياحية وتم سجنه والتحقيق ومعه أصدرت السلطات الهندية قراراً جديداً في الدعوى القضائية ضد أريان، نجل النجم شاروخان.

وإثر اتهامه بتعاطي المخدرات أعلن مكتب مكافحة المخدرات الجمعة أنه أسقط الدعوى القضائية ضد أريان خان (24 عاما) وخمسة آخرين بسبب "عدم كفاية الأدلة" في حين ما زالت الاتهامات موجهة إلى 14 آخرين.

ونقلت وكالة الأنباء رويترز عن محامي إبن نجم بوليوود الشهير تأكيده أن احتجاز موكله بعد مداهمة السفينة السياحية قبالة سواحل مومباي في تشرين الأول (اكتوبر) الماضي كان غير مبرر لأنه لم ينتهك أي قانون.

هذا وكان قدطلق سراح خان بعد دفع كفالة وبقائه 26 يوما في الحجز، وذلك إثر اعتقاله من قبل مكتب مكافحة المخدرات في الهند على خلفية مداهمة سفينة سياحية وضبطوا المشاركين فى حفل مخدرات ضمت عقاقير محظورة مثل الحشيش والكوكايين وMD تم استيرادها من الخارج من أجل الحفلة.

هذا وكانت قد ضجت الصحف الهندية ومواقع التواصل الإجتماعي بخبر براءة ابن شاروخان وانقسمت التعليقات بين من اعتبر البراءة نتيجة طبيعية كونه ابن سارون وبالتالي هو مدعوم ولا شيء يقلقه.

في المقابل دافع عنه العديد من المتابعين على اعتبار ان المسألة أخذت اكبر من حجمها فقط لانه نجل فنان معروف ، لكن ما أتفق عليه الجميع أن سمعة الفنان تأرت وهوت إلى الحضيض بفعل سلوك ابنه المخجل.