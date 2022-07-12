هل تتذكرون الطفل احمد السيسي (مشترك ذافويس كيدز).. لن تتخيلوا كيف أصبح بعد كل هذه السنوات..شابه وسيم ابهر الجميع بجماله اللافت

تداول عدد من المتابعين والمهتمين بأخبار الفن في الأيام الاخيرة صور لنجم الموسم الثاني من “ذا فويس كيدز” عام 2017، الطفل المصري ​”أحمد السيسي” من فريق تامر حسني، حيث أن تلك الصور أثارت جدلاً كبيرًا بين المتابعين، بسبب التغيّر في شكله منذ ظهوره قبل سنوات في البرنامج.

ولفت «السيسي» الأنظار منذ إطلالته على المسرح أمام الجمهور في مرحلة «الصوت وبس»، ليس كونه الموهبة الأصغر، صاحب الصوت الجميل فحسب، بل بسبب خفّة ظلّه

وقربه من القلب، بحسب حكام البرنامج.واختار تامر حسنـي أغنية «ما بلاش اللون ده معانا» للمطرب الشعبي أحمد عدويـة ليختبر بها القدرات الصوتية لكل من أحمد السيسـي والطفلين المنافسين (يوسف فرج ومروان صادق)،

وبعدما انتهوا من الغناء تغزل كاظم الساهر في السيسي قائلا: «ده أنت عسل والله»، كما قلد الساهر حركات السيسي الطريفة على المسرح أثناء إشادته بالطفل الصغير، وقدّم نصيحته لتامر حسني بأن يبقي على «السيسي» في فريقه حتى الحلقة الأخيرة.

يُذكر أن نجم ذا فويس كيـدز أحمد السيسـي حقق نجاحات مذهلة من الاغاني التي تألق بها علي مسرح ذا فويس والتي كسرت حاجز الملايين نسبة مشاهدة، ومن أبرزها: دار يادار، ما بلاش اللون ده معانا، كل ما أقول التوبة، وغيرها من الأغاني، التي تألق بها على مدار البرنامج.

الجدير بالذكر أن الطفل أحمد السيسـي، نجم ذا فويس كيـدز شارك النجم الكبير تامر حسـني من خلال كليب الله شاهد، والكليب من إخراج ياسر سامي، والأغنية من كلمات أحمد المالكي

، وألحان محمد الوزيري، وتوزيع توما.وشارك أيضًا في الكليب فريق النجم تامر حسني في ذا فويس كيدز، كما كسر الكليب حاجز الـ 70 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر «يوتيوب».

من ناحية أخرى، كان آخر ظهور إعلامي للطفل الموهوب أحمد السيسـي نجم ذا فويس كيــدز، برنامج كل يوم الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على شاشة ON وأشغل الاستديو بأغنية ما بلاش اللون دا معانا وكل ما أقول التوبة للعندليب عبد الحليم حافظ.

وأكد الطفل الموهوب أحمد السيسـي، إعجابه الكبير بالفنان أحمد عدوية، مشيرًا إلى أنه التقى به من قبل وأعجب كثيرًا بصوته. واستضافت الإعلامية بسمـة وهبة،على شاشة “ON“، ثلاثة أطفال من أصحاب المواهب الغنائية، من أبطال “ذا فويس كيدز”، .

وهم أشرقت أحمد، وجويرية حمدى، والمطرب الموهوب أحمد السيسـي. كما غنت الطفلة أشرقت “سيرة الحب” لكوكب الشرق أم كلثوم، مؤكدة إعجابها الكبير بأم كلثوم وتاثرها بأغانيها.



