تجربة مريرة سيد زيان قرر دخول القبر وحده وأغلقوا عليه لمدة 5 دقائق.. وعندما فتحوه كان في حالة مزرية وماحدث له صدم الجميع!!

روى الفنان الكوميدي الراحل سيد زيان في لقاء تلفزيوني قصة نزوله قبره وطلبه من التربي أن يغلق عليه القبر لمدة خمس دقائق.

وقال إن التربي أغلق عليه القبر لمدة خمس دقائق لم يكن يرى فيها كفه طالبا من كل شخص أن يزور مدفنه ولو مرة واحدة في حياته ولمدة دقيقتين على الأقل ليرى المكان الذي من المؤكد أن يروح له في يوم من الأيام.وأوضح النجم المصري الراحل أنه خرج مذهولا من القبر داعيا كل شخص الى زيارة المكان الذي سيدفن فيه لأخذ العبرة.

ولد الفنان الراحل سيد زيان في حي الزيتون بالقاهرة في 17 أغسطس 1943، كان يمتلك صوتا جميلا معبرًا، فكان والده يعده ليكون مقرئ للقرآن الكريم فقد كان حافظا له من الصغر وكان صوته جميلا في تلاوة القرآن إلا أن حبه للفن جعله يبتعد بعض الشئ عن هذا الطريق،

وكان يقول إن والدته عندما كانت تغضب عليه تدعي عليه "ربنا يفرج عليك خلقه" فاستجاب الله لدعوة أمه وجعل خلق الله يتفرجون عليه من خلال أعماله الفنية.

تخرج من مدرسة الميكانيكا التي تخصصت في تخريج الأفراد المتخصصين في صيانة طائرات سلاح الطيران وبدأ مشواره الفني من خلال فرقة المسرح العسكري. ولقد استقال من وظيفته للانطلاق في عمل الفن وبدأ يعمل في السينما والمسرح، منذ أواخر السيتينات، واشتهر بصوته الجميل والقوي، من أعماله في المسرح.