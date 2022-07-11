ماتت ضحية صورتها.. عالمة فلك شهيرة تُفجر كارثة كبيرة حول السّبب الحقيقي لِمقتل طالبة المنصورة وتصدم الكل.!!

فجرت خبيرة الطاقة د. مها العطار مفاجأة مُدوية جديدة حول السبب الحقيقي وراء مقتل الطالبة نيرة أشرف فتاة جامعة المنصورة، وهو لوحة العاشق المجنون، وجاء ذلك خلال منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الأشهر فيس بوك.



مها العطار تُفجر كارثة حول السبب الحقيقي لمقتل نيرة أشرف

نشرت "العطار" صورة نيرة أشرف التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة بعد وفاتها، والتي تقف فيها أمام لوحة شهيرة بعنوان "العاشق المجنون" وأرفقتها بتعليق: "دي صورة نيرة طالبة بجامعة المنصورة كانت تضع صورة لها مع لوحة الخريف الرعوية أو العاشق المجنون كما يطلقون على صفحتها بالفيس بوك".



وتابعت: "لوحة العاشق المجنون تمثل شخص يطعم حبيبته قبل أن يقتلها .. وطبعا طاقة الصورة سيئة وانعكست علي صاحبتها .. كان لها اشارات بظهور عاشق مجنون بالفعل .. واخذ يضايقها علي مدي عامين ..

وحررت اسرتها اكثر من محضر لهذا الشخص الذي يتعرض لها ويحبها بجنون .. ولكن لم يأخذ اجراء ضده".

وأضافت: "بدل من ان تنتبه لطاقة الصورة او أحد من اسرتها او اصدقائها تمت اكتمال القصة بمقتلها علي يد العاشق المجنون .. ليس هذا فقط ولكنها اخذت نفس وضعية الصورة عند سقوطها !!"، متابعة: "راحت نيرة بسبب طاقة صورتها .. راحت بسبب عدم معرفتها بطاقة الصورة .. الله يرحمها".



وأردفت "العطار": "لم أكن أريد الكتابة في هذا الموضوع ولكن الحدث هز مصر وكان لا بد من تكرار التحذير .. طاقة الصورة مثل السحر تؤثر في صاحبها بالخير



والشر .. كل يوم تأتي رسائل عن أشخاص انتهوا بسبب طاقة صورتهم .. احذر صورة الأجنحة .. احذر صورة التورتة .. احذر صورة الكارتون .. احذر صور الشر" .



واختتمت كلامها قائلة: "نشر المعلومة تعني إنقاذ حياة .. ربنا يحفظكم ويحفظ أحباءكم .. دكتورة #مها العطار .. #ملكة الطاقة".

تفاصيل أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل نيرة أشرف

وعقدت محكمة جنايات المنصورة صباح اليوم الأحد، أولى جلسات، محاكمة الطالب المتهم بقتل زميلته نيرة أشرف عمدا مع سبق الإصرار والترصد، والتي شهدت تشديدات أمنية مكثفة على كل المداخل، وانتشار كبير لقوات الأمن المركزي المصرية بمحيط القاعة، استعدادا لبدء المحاكمة.



جدير بالذكر أن النيابة العامة كانت قد أصدرت، الأربعاء الماضي، بياناً بشأن الجريمة التي تعرضت لها نيرة أشرف، قبل أيام، على يد أحد زملائها،

على بوابة جامعة المنصورة، في حادثة هزت الرأي العام، وأمر المستشار النائب العام بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات، لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة نيرة المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار.