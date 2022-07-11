السر الذي أخفته ياسمين صبري وتسبب بطلاقها من أبو هشيمة اخيراً انكشف للعلن .. ارتكبت غلطة عمرها!!

نشر رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، صورتين له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام". وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه ونالت الصورتان إعجابهم.

وتصدَّر خبر انفصال الفنانة ياسمين صبري ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، محركات البحث على وسائل التواصل الاجتماعي وغوغل، والذي أكدته الفنانة، وقالت إن الانفصال حدث بالفعل.

وسادت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان خبر طلاق رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة والفنانة ياسمين صبري.

وتصدر عقد قران ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة الترند منذ حوالي السنتين خصوصًا لناحية تعليق والدها على الحدث، لكن ما لم يكن متوقّعًا هو خبر إنفصالهما والخفايا ستفاجئك فعلًا.

خفايا غير متوقّعة!

كشفت مصادر مقرّبة من الطرفين أنّ إنفصال الثنائي تمّ في دبي حيث تقوم ياسمين صبري بتصوير الإعلانات الخاصة بماركة كارتير، وحيث كان أحمد أبو هشيمة يقضي إجازة عيد الفطر.

وقد كشفت المصادر أيضًا أن الطرفين قد أنهيا كل التفاصيل المادية المتعلقة بإنفصالهما، وقد قام الطرفان بإلغاء متابعة بعضهما على مواقع التواصل الإجتماعي وكذلك، حذفا مل الصور التي تجمعهما.

وقد أكدت المصادر أن الخلاف الأساسي كان بشأن الحمل والإنجاب الأمر الذي ترفضه ياسمين صبري بسبب العقود الكثيرة التي ترتبط بها، وعودتها الحديثة إلى الساحة الفنية، ما أشعل الخلاف مع أحمد أبو هشيمة الذي يريد إنشاء عائلة.

ويرى جمهور ياسمين صبري أنها ارتكبت غلطة عمرها عندما فضلت الفن على زوجها، خاصة وأن المشكلة كان يمكن أن تحل وكان بإمكانها العودة للفن بعد أن تنجب له ولداً، لكنها تسرعت بالطلاق منه