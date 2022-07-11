ماكانش ليها طعم وكنا بنتمضمض.. حسن يوسف يفجر مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص مشاهد القبلات

أكد الفنان حسن يوسف، أنه لم يندم على أي عمل قدمه خلال مشواره الفني، مشيرًا إلى أن مسيرته الفنية نقية مثل الصفحة البيضاء.

وأضاف حسن يوسف في تصريحات لموقع "القاهرة 24": مسيرتي الفنية نقية زي الصفحة البيضا لأني اشتغلت في الزمن الجميل.. والقبلات على أيامنا ما كانش ليها طعم وخالية من الإحساس وكنا بنتمضمض بعدها فما تعتبرش حرام.

وأردف يوسف بأنه على الرغم من الكم الكبير من الأعمال الفنية التي تقدم، فإن الكثير يشاهد الأعمال الفنية القديمة، قائلًا: الناس شبطانة وبتدور على أفلام الأبيض وأسود، ولدي صديقي في الدنمارك أخبرني أنه لا ينام كل ليلة إلا بمشاهدة فيلم من أفلام الأبيض وأسود.

وأكد أن كل عمل يحتمل الحرمانية، مثل كوب الماء فمن الممكن أن نقدم في الكوب شايا أو خمرا.

ومن ناحية أخرى، صرح حسن يوسف، بأنه يتمنى أن يشارك في عمل فني مثل الاختيار، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أعمال فنية تعرض عليه في الفترة الأخيرة، قائلًا: أتمنى أشارك في عمل مثل الاختيار يساهم في رفع الحس الوطني حتى أساهم فيه، وأقدم كلمة من خلاله.

وعن كيفية قضاء وقته قال: أقضي وقتي ما بين العبادات والترفيه، قائلًا: أكرس وقتي في قراءة المصحف والتسبيح وباقي العبادات، وما بين الترفيه حيث أذهب لنادي الجزيرة وأمارس اليوجا والسباحة وأشاهد التليفزيون.

يُذكر أن حسن يوسف قدّم مجموعة من الأعمال المميزة خلال مسيرته الفنية في السينما والدراما منها: في بيتنا رجل، التلميذة، امرأة حائرة، ولد وبنت والشيطان، الشقيقتان، أصعب جواز، الزواج على الطريقة الحديثة، هدى، نساء وذئاب، صراع مع الملائكة، قاضي الغرام، الخطايا، أم العروسة على ضفاف النيل، منتهى الفرح، زقاق المدق، امرأة على الهامش، آخر شقاوة، العزاب الثلاثة، بالإضافة إلى عشرات من الأعمال المهمة على الشاشة الصغيرة