لن تصدق ان هذا الطفل أصبح اليوم من أشهر المطربين في مصر أغانيه حققت رواجاً كبيراً والقبه الجمهور بـ مطرب الثورة.. لن تتوقع من هو!

بدأ هذا الطفل في تعلم الموسيقى والغناء في سن 17 عام، وعاصر واختلط مع معظم الاتجاهات الموسيقية السائدة في ذلك الوقت في الإسكندرية،

وفي عام 1999 التحق بفريق "الحب والسلام" وأثّرت تلك الفترة بشكل عميق في تكوين شخصيته الموسيقية والإنسانية، وتعلم التأليف الموسيقي والتلحين.

انه الفنان حمزة نمرة الذي ولد عام 1980 في السعودية، درس اختصاص التجارة باللغة الإنجليزية وحصل على درجة البكالوريوس من جامعة الإسكندرية عام 2003،

ورغم تفوقه الدراسي بدأ اهتمامه بالموسيقى والغناء في سن الـ17، وحاول المرور على معظم الاتجاهات الموسيقية السائدة في ذلك الوقت في الإسكندرية.في 2008،.

وبعد سنوات من العروض الموسيقية مع فرقته، أطلق حمزة نمرة أول ألبوم في مسيرته الفنية بعنوان “احلم معايا”، وحمل العديد من الأغاني أبرزها، “يا رب”، “وأنا في طريقي”، “التغريب".

الجدير بالذكر ان المطرب المصري الشاب حمزة نمرة تزوج من خارج الوسط الفني ورزق بثلاثة أبناء هم: مالك، وياسين، وتميم.