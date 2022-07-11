أحلام تصدم الجميع بسلوك غير متوقع في شوارع إيطاليا.. لن تصدق ماذا فعلت الفنانة مع زوجها!

نشرت الفنانة أحلام عبر حسابها على "انستجرام" أكثر من فيديو لزيارتها التي قامت بها لإيطاليا التي تقضي فيها عطلتها الصيفية خلال الأيام الماضية.

لفنانة الإماراتية ظهرت في فيديو وهي تغني في شوارع المدينة بصحبة زوجها مبارك الهاجري، والمعمارية الإماراتية سيماء المنصوري التي طلبت من أحلام أن تغني لها أغنية "عيوني بس" أحد أبرز أغاني ألبومها الأخير "فدوى عيونك"، كما داعبت أيضا زوجها مبارك الهاجري أثناء غنائها بعدما قامت بالغناء له مقطع "تفضل لا تشاورني".

أحلام جمعها كذلك العديد من المواقف الرومانسية مع زوجها مبارك الهاجري الذي أظهر غيرته عليها بعدما عاتبها بسبب اهتمامها بالتسوق وتركه أثناء جولة لها، لكن الفنانة الإماراتية داعبته.

وعبرت له عن حبها الكبير بشكل طريف ليقبل مبارك الهاجري رأس زوجته بعد كلماتها الرقيقة، وظهر الثنائي أثناء تواجدهما في إحدى المطاعم التي أشادت أحلام بخدمته وغازلت زوجها بأن كل شيء جيد بسبب وجوده وحضوره معها.