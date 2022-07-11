مفيش راجل يقول الكلام ده على مراته .. صدمة كبرى من تصريحات محمود المهدي عن ليلة دخلته على منة عرفة!

غضب كبير اجتاح منصات التواصل الاجتماعي على خلفية التصريحات الاخيرة التي أطلقها الفنان محمود المهدي.

وأثار المهدي الجدل بتصريح مفاجئ عن ليلة دخلته على زوجته منة عرفة مشيراً بأنه أتمها بنجاح.وكتب محمود المهدي معلقاً على زفافه "الحمد لله تم الزواج والدخلة والفرح كان صغيرا ومقتصرا على الأهل فقط، ومنشرناش صور الفرح عشان حياتنا الخاصة هتكون خاصة بينا فقط، حبيت أبلغكم عشان نفرحكم معانا".

حديث المهدي عن إتمام الدخلة أثار استياءً لدى كثير من المعلقين الذين هاجموه وقالوا إن ذلك التعبير لم يكن موفق.

وقال أحد المعلقين: أنا مش قادر أجيب لك مبرر يا نجم يا كبير.. مفيش راجل يقول الكلام ده إطلاقاً.وكان محمود المهدي نشر أول صورة تجمعه بمنة عرفة بعد عودتهما لبعضهما، في الثالث من الشهر الجاري.

، عقب انفصالهما مدة شهرين تقريبًا، وأرفقها بتعليق: ”‏لا توجد ظروف تجعل الشخص يخلف في وعده أو لا يحارب من أجلها إلا في حالة واحدة فقط إن كان الوعد من البداية كذبه“.