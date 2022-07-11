لن تصدق ما الذي وجدته دنيا سمير غانم جوار قبر والدها الراحل.. ما اكتشفته جعلها تبكي بهستريا !

رافقت الكاميرات الفنانة دنيا سمير غانم والتقطوا مقاطع فيديو لها خلال زيارة مدافن أسرتها و بدت خلالها حزينة وترتدي الأسود حداداً على والديها.

حيث تعرضت الفنانة دنيا سمير غانم، بإحدى ايام الجمعة لموقف أزعجها كثيراً، وذلك خلال زيارتها مدافن أسرتها في منطقة الوفاء والأمل، لزيارة جثماني والديها النجمين الراحلين سمير غانم، دلال عبد العزيز.

وأثناء محاولتها قراءة الفاتحة على روح والديها، لم تجد دنيا سوى الصياح والصراخ من الاهالي المتحلقين حول القبر الامر الذي أثار استياءها الشديد، حتى أنها التفتت إليهم وطلبت منهم ان يهدؤوا.

الجدير بالذكر ان إيمي كانت اكثر تاثر من شقيقتها خلال الجنازة فالدموع لم تفارق وجهها، بكت بحرقة وبغصة كبيرتيْن على والدتها تماماً مثلما بكت وانهارت على رحيل والدها الذي رحل قبل شهرين من وفاة زوجته.