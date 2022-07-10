حسناء على ضفاف الجمال .. ابنة شريهان الشابة تخطف الأنظار في أحدث ظهور .. والمفاجأة في مؤهلها الدراسي وثروتها الضخمة!

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لابنة الفنانة، شيريهان، وذلك في ظهور نادر خطف أنظار الجمهور.

حيث أجمع الجمهور أن ابنة الفنانة شيريهان، والتي تسنى لولوة، تشبها كثيراً وتمتلك ملامح كبيرة منها، فكأنها النسخة المصغرة من شريهان، وانهالت التفاعلات والتعليقات على الصورة.

وتعتبر لولوة ابنة شيريهان من المليارديرات، وذلك لأنها تمتلك ثروة مالية كبيرة جداً، ولما لا، ووالدها هو رجل الأعمال الشهير علاء الخواجة، الملياردير، والمعروف عنه أنه يمتلك ثروة باهظة.

وشيريهان هي الزوجة الثانية لرجل الأعمال علاء الخواجة، وزوجته الأولى فنانة شهيرة جداً، تلقب بصاحبة السعادة.

إنها الفنانة الكبيرة والجميلة إسعاد يونس، التي أصيبت بالصدمة والدهشة عندما علمت من الصحف والجرائد،أن زوجها تزوج عليها الفنانة الاستعراضية شيريهان، وأنجب منها ابنتهما لولوة.

وكان الزواج بين شيريهان و رجل الأعمال علاء الخواجة سراً، نظراً لأن علاء الخواجة متزوج من الفنانة إسعاد يونس ولديه منها ابنين، حتى رزقا بطفلتهما الأولى فقررا إشهار الزواج.

والحقيقة أن إسعاد يونس وشيريهان، كانتا صديقتان مقربتان، لذا اتهمت إسعاد شريهان بالخيانة وأنها طعنتها في ظهرها وخطفت زوجها منها إلا أن عندما مرضت شيريهان لم يقف بجوارها سوى إسعاد يونس واحتضنت بنتها.

ولدت لؤلؤة في 22 من شهر إبريل وذلك في عام 1997 أي أنها تبلغ من العمر 24 عام.

حصلت لؤلؤة على درجة الماجستير في علوم الطاقة والتجارة المالية وذلك في عام 2020.