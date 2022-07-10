دنيا عبد العزيز تكشف السر وراء تأخر زواجها بكل جرأة وبدون ذرة خجل: كنت خايفة من الوجع!!

كشفت الفنانة دنيا عبد العزيز تفاصيل قصة حبها من زوجها المهندس مصطفى كامل، بعد إقامة حفل زفافهما قبل نحو أسبوعين.

وتطرقت دنيا عبد العزيز، للحديث عن سبب تأخر زواجها، مشيرة إلى أنها كانت تشعر بالخوف بسبب العلاقات الفاشلة التي تراها حولها، وبسبب خوفها من التعرض للوجع أو الخيانة خصوصًا بعد وفاة والدتها ولن تستطع تحمل أوجاع أخرى.

وأضافت: كنت أخشى من أن أتعرض للوجع، لأني طول الوقت في أوجاع خاصة فترة بعد وفاة والدتي، فكنت لا أستطيع أن أتحمل أوجاع جديدة لذلك كنت مرعوبة من فكرة الزواج.

كما أكدت دنيا عبد العزيز أنها لم تتوقع الزواج من مصطفى لأنهما كانا أصدقاء مقربين لأكثر من 12 عاما ولم يخطر في بالها فكرة الزواج ولكن الصداقة تحولت لـ حب بعد ذلك.

وعلى جانب آخر، تعيش دنيا عبد العزيز حالة من النشاط على المستوى الفني، حيث شاركت في العديد من الأعمال الفنية التي حقت نجاحا كبيرا، من بينهم مسلسل المداح مع حمادة هلال، ومسلسل ملف سري.