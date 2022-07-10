بعدما خسرت 100 كيلو من وزنها.. ندى رحمى تفاجئ الجميع وتفوق ياسمين صبري في جمالها ورشاقتها.. كأنها شخص اخر.

فاجأت الفنانة "ندى رحمي" جمهورها بخسارة 100 كيلو من وزنها الزائد، ويعد هذا ظهور جديد لها أثارت من خلاله ضجة واسعة بعد خسارتها الكثير من وزنها خلال الشهور الماضية.

ونشرت الإعلامية ندى رحمي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، صورا ظهرت خلالها برشاقة متناهية أبهرت فيها الجمهور.

وكشفت الإعلامية ندى رحمي، خلال استضافتها مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، تفاصيل خسارتها أكثر من 100 كيلو من وزنها وشعورها قبل وبعد خسارة الوزن.

وقالت خلال اللقاء بأنها لم تخسر وزنها بسبب اتباعها حمية غذائية محددة، لكنها أجرت عملية تكميم معدة، وذلك بعد أن كانت وصلت إلى مرحلة صعبة في الوزن الذي بلغ 192 كيلو.