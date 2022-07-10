صـدمة تهز الأردن وتُبكي الأردنيين.. أنكشاف الديانة الحقيقة لـ الوليد مقداد نجـم طـيور الجنة والتـي أخفـاها عـن والـديه وزوجته و أبقائها سراً.!!

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من هو الوليد مقداد ؟
الاسم باللغة الإنجليزية : Waleed Miqdad .
تاريخ ميلاد الوليد مقداد : 30 ديسمبر 1999 .
عمر الوليد مقداد في 2020 : 21 سنة .
محل الميلاد : ولد في الأردن .
جنسية الوليد مقداد : أردني .
طول الوليد مقداد : 180 سم .
وزن الوليد مقداد : 79 كجم .
ديانة الوليد مقداد : مسلم .
البرج الفلكي : هو برج الجدي .
المؤهل الدراسي / العلمي : إدارة الأعمال الدولي .
زوجة الوليد مقداد : نور غسان .
متى بدأ مشواره الفني : بدأ مشواره الفني عام منذ أن كان طفلا في الرابعة .