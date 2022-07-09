صدمة فنية تزلزل مصر ..إيقاف برنامجي (الحكاية) لعمرو أديب وكلمة أخيرة من لميس الحديدي .. والسـبب مؤلم للغاية وغير متوقع!!

أعلن فريق إعداد برنامجي الحكاية لعمرو أديب، وكلمة أخيرة للميس الحديدى عن توقف البرنامجين بشكل مؤقت.



يأتي بسبب إصابة الإعلامى عمرو أديب وزوجته الاعلامية لميس الحديدى بفيروس كورونا.

وكشف الإعلامى عمرو أديب عن إصابته بفيروس كورونا "كوفيد – 19" هو وزوجته الإعلامية لميس الحديدى،

مشيرًا إلى أن الأعراض التى أصابتهما بسيطة وخفيفة، طالبًا من متابعيه وجمهوره الدعاء لهما بالشفاء العاجل من الفيروس.



وكتب أديب، عبر حسابه على تويتر: "أنا ولميس عندنا كورونا، الحمد لله الأعراض بسيطة وخفيفة، فاصل قصير ونواصل.. أرجوكم ادعوا معنا".