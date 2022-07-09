عام الحزن والكوراث لن يسلم منها احد على وجة الأرض.. العرافة الشهيرة ليلى عبد اللطيف تصدم الجميع بتوقعات مرعبة .. هذا ما سيحدث قريباً!!

أطلقت المتنبئة اللبنانية ليلى عبداللطيف سلسلة توقعات جديدة مُبكراً للبنان والعالم العربي، وذلك عبر فضائية “الجديد” مع الإعلامي نيشان.

وقالت ليلى عبداللطيف انها اضطرت للظهور مُبكراً لأنها تخاف أن يحدث ما تتوقعه قبل نهاية هذا العام.

ورأت ليلى عبداللطيف أن لا شخصية بديلة عن سعد الحريري لتشكيل الحكومة اللبنانية، مضيفة: “مهما أتى ومهما ذهب، لن يكون هناك سوى الشيخ سعد”.

ليلى: “سيكون هناك حزن على رجل دين وعلى شخصية إعلامية، وكارثة جديدة تنتظر العالم غير كورونا في الـ 2021”.

ولمحت المتنبئة اللبنانية ليلى عبداللطيف إلى وجود اغتيال أو حدث مؤسف او مقلق في الفترة القادمة، بجانب وجود موجة غبار تجتاح العالم العربي.

وقالت ليلى عبداللطيف إن معاهدة سلام ستتم بين ليبيا واسرائيل، وصور سيف الاسلام القذافي ستغزو شوارع ليبيا، وستكون معاهدة سلام أيضاً بين سوريا واسرائيل.

ورأت ليلى عبداللطيف أن لبنان مقبل على انفتاح وموسم سياحي جيد في وقت قريب.

وطمأنت ليلى نيشان بعدما توقع ميشال حايك أنه سيُنهي حياته منتحراً، وقالت له: “بعد رحلة نجاح طويلة معك أراك بعد عمر طويل شايب وتجلس في مكتبتك تقرأ وتستمتع بحياتك”.

وكان نيشان قد استضاف ميشال حايك في برنامجه “حوار من نوع آخر” عبر قناة الجديد، وأطلق الفلكي سلسلة من التوقعات عن لبنان والعالم العربي والعالم غير أن المفاجأة كان توقع شخصي لنيشان أصابه بالصدمة نهاية الحلقة، حين قال له: “هناك فكرة خطيرة في رأسك يجب أن تزيلها وتسحبها وتقلعها من دماغك ولا تدع لها مطرحاً في تفكيرك”.

وتابع حايك: “هناك إشارة معينة أوحت لي بأنك لا تستطيع أن تخرج هذه الفكرة من رأسك، ما أخاف منه كلمة “انتحار”، لا أعلم ما إذا كان بجانبك مسدس وحاولت أن تقدم على فعل ما في حياتك”.

واستطرد حايك: “من منعك عن هذا الفعل المرة الأولى والدتك وإلا لما كنت اليوم في المكان الذي أنت فيه”.

ودعا حايك نيشان إلى “طرد هذه الأفكار من رأسه لأن هناك صفحة بيضاء وحياة جديدة”، وقال: “اترك ما يسمى بفكرة الانتحار وتخلى عن السلاح الذي تملكه”.

كانت هذه تفاصيل خبر 2022 عام الحزن والكوراث.. ليلى عبد اللطيف تصدم الجميع بتوقعات مرعبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

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